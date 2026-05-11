16-летнюю Викторию Тутенкову ищут в Ростовской области сотрудники межмуниципального управления МВД «Новочеркасское». Ориентировку распространили сегодня, 11 мая.
Известно, что девушка бесследно пропала 10 мая. Около 18 часов вечера она не вернулась домой с автобусной остановки поселка Молодежный.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, ниже плеч, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в красную кожаную куртку, светло-сиреневую толстову, черные джинсы, обута в черные туфли. При себе был мобильный телефон.
Если кто-то видел девушку или знает о ее местонахождении, нужно срочно позвонить в дежурную часть МВД: 8 (863) 523−23−51.
