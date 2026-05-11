Четыре жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Глава региона уточнил, что беспилотные летательные аппараты атаковали поселок Октябрьский Белгородского городского округа. В результате удара дрона по крыше многоквартирного дома пострадал 18-летний юноша. Прибывшая к нему бригада медиков была атакована вторым украинским беспилотником. У трех сотрудников скорой медицинской помощи диагностированы баротравмы, у пострадавшего — баротравма и осколочное ранение подбородка.