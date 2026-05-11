В Бодайбо доставили более 5 тонн воды после аварии

Водоснабжение в городе было нарушено после того, как ледоход на реке Витим вынес плавучую водозаборную станцию на берег. По словам Кобзева, специальный рейс с водой прибыл в Бодайбо вечером в понедельник. Из Иркутска направили более пяти тонн воды — это максимальный объём, который смог взять на борт самолёт.