Пятерых россиян оштрафовали за драку на Пхукете

На таиландском Пхукете полиция задержала пятерых россиян после драки в уличном кафе. Инцидент произошёл между своими же — никто из местных жителей или туристов других стран не пострадал.

Источник: Life.ru

«Драка произошла между пятью гражданами России. Никто из граждан Таиланда или других стран не пострадал, участники драки также не получили серьезных травм. Все пятеро россиян были задержаны за драку в публичном месте и нарушение общественного порядка, оштрафованы и затем отпущены», — рассказал глава отдела полиции гполковник Чатри Чукео.

Как отметил Чукео, один из выпивших россиян подошёл к компании из четырёх соотечественников за соседним столиком, начал спорить, а потом дело дошло до потасовки. Серьёзных травм ни у кого не оказалось.

Всех пятерых задержали за нарушение общественного порядка, оштрафовали в участке и отпустили. Участники драки договорились не писать заявлений друг на друга.

Ранее на Пхукете пропал 34-летний россиянин из Ростовской области Валех Гасанов. Он позвонил матери из полиции, сообщил о штрафе в 5−10 тысяч батов, после чего связь оборвалась. Мать перевела деньги, но мужчина исчез, его ищут волонтёры. Также Life.ru писал про 41-летнего россиянина Антона Курченко, которого подозревают в соучастии в онлайн-мошенничестве на сумму около 1,85 млн рублей. Полицейские задержали его прямо в постели, мужчина обналичивал средства через банкоматы в Чалонге и Раваи. Ему грозят обвинения в мошенничестве и незаконном использовании чужой банковской карты. Ранее на Пхукете пропал другой россиянин, звонивший родным из полиции.

