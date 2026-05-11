Пятерых россиян оштрафовали за драку на Пхукете

«Драка произошла между пятью гражданами России. Никто из граждан Таиланда или других стран не пострадал, участники драки также не получили серьезных травм. Все пятеро россиян были задержаны за драку в публичном месте и нарушение общественного порядка, оштрафованы и затем отпущены», — рассказал глава отдела полиции гполковник Чатри Чукео.
Как отметил Чукео, один из выпивших россиян подошёл к компании из четырёх соотечественников за соседним столиком, начал спорить, а потом дело дошло до потасовки. Серьёзных травм ни у кого не оказалось.
Всех пятерых задержали за нарушение общественного порядка, оштрафовали в участке и отпустили. Участники драки договорились не писать заявлений друг на друга.
Ранее на Пхукете пропал 34-летний россиянин из Ростовской области Валех Гасанов. Он позвонил матери из полиции, сообщил о штрафе в 5−10 тысяч батов, после чего связь оборвалась. Мать перевела деньги, но мужчина исчез, его ищут волонтёры. Также Life.ru писал про 41-летнего россиянина Антона Курченко, которого подозревают в соучастии в онлайн-мошенничестве на сумму около 1,85 млн рублей. Полицейские задержали его прямо в постели, мужчина обналичивал средства через банкоматы в Чалонге и Раваи. Ему грозят обвинения в мошенничестве и незаконном использовании чужой банковской карты. Ранее на Пхукете пропал другой россиянин, звонивший родным из полиции.
