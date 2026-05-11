В небе над Германией столкнулись мотопланер и легкомоторный самолет

Инцидент произошел днем в воскресенье, 10 мая. Столкновение случилось на высоте около 800 метров. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения. Однако это не помешало пилотам самостоятельно довести борты до своих аэродромов. Оба благополучно приземлились в Шпайере и Хоккенхайме.