В небе над Германией столкнулись мотопланер и легкомоторный самолет

Мотопланер и легкомоторный самолет столкнулись в воздухе над Хоккенхаймом в юго-западной части Германии. Никто из находившихся на борту не пострадал. Об этом пишет издание Badische Zeitung со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 10 мая. Столкновение случилось на высоте около 800 метров. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения. Однако это не помешало пилотам самостоятельно довести борты до своих аэродромов. Оба благополучно приземлились в Шпайере и Хоккенхайме.
Согласно данным правоохранителей, в ЧП никто не пострадал. В настоящий момент следователи проводят расследование ради выяснения причин.
Ранее KP.RU сообщал, что в конце апреля в аэропорту Мьянмы случилась авария. У самолета авиалинии Myanmar National Airlines (модель ATR-72) при движении по взлетно-посадочной полосе отказали тормоза. В итоге судно столкнулось с близстоящим Airbus A319.