Мужчина задушил пасынка по дороге в школу и выбросил тело в горах

Японские следователи раскрыли убийство 11-летнего мальчика, которого задушил приёмный отец. 37-летний Юки Адачи расправился с ребёнком после ссоры по дороге в школу и несколько недель прятал тело в горах. Об этом пишет The Japan Times.

Утром 23 марта Адачи вёз мальчика на занятия. В машине вспыхнула перепалка. По данным источников, ребёнок сказал: «Ты мне не настоящий отец».

Почти доехав до школы, Адачи развернул машину к общественному туалету примерно в двух километрах от дома и там голыми руками задушил пасынка.

После мужчина несколько раз перевозил тело: сначала оставил у гор рядом с домом, затем переместил в другой горный район. Там позже нашли рюкзак и обувь убитого. Сам Адачи участвовал в поисках — следователи уверены, что он намеренно затягивал обнаружение трупа.

Тело нашли только 13 апреля, в лесу в восьми километрах от дома семьи. Через три дня Адачи задержали и предъявили обвинение в убийстве.