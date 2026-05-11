Дрон ВСУ ударил по врачам, приехавшим к раненому в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Октябрьский в Белгородской области. В результате этих атак пострадали четыре человека, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Первый удар пришелся на жилой многоквартирный дом. Вследствие этого пострадал молодой человек 18 лет.
«Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном», — уточнил губернатор.
В итоге ранения получили трое сотрудников скорой помощи. У всех пострадавших диагностированы баротравмы, а у молодого человека дополнительно выявлено осколочное повреждение области подбородка.
Пострадавший юноша был доставлен в больницу, а врачи, работавшие на месте, будут проходить лечение в амбулаторном режиме.
Ранее оборонное ведомство информировало, что украинские военные, несмотря на режим прекращения огня, осуществили почти семь тысяч атак с применением дронов. Кроме того, по данным министерства, армия Украины провела 12 наступательных действий и 767 раз обстреливала позиции российских подразделений.