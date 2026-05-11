Дрон ВСУ ударил по врачам, приехавшим к раненому в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ атаковали медиков, помогавших другому пострадавшему.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Октябрьский в Белгородской области. В результате этих атак пострадали четыре человека, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Первый удар пришелся на жилой многоквартирный дом. Вследствие этого пострадал молодой человек 18 лет.

«Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном», — уточнил губернатор.

В итоге ранения получили трое сотрудников скорой помощи. У всех пострадавших диагностированы баротравмы, а у молодого человека дополнительно выявлено осколочное повреждение области подбородка.

Пострадавший юноша был доставлен в больницу, а врачи, работавшие на месте, будут проходить лечение в амбулаторном режиме.

Ранее оборонное ведомство информировало, что украинские военные, несмотря на режим прекращения огня, осуществили почти семь тысяч атак с применением дронов. Кроме того, по данным министерства, армия Украины провела 12 наступательных действий и 767 раз обстреливала позиции российских подразделений.