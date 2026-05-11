Женщина умерла в свой день рождения после удара в голову, нанесенного мужем

Полиция ямайского прихода Сент-Джеймс расследует убийство 32-летней Мелиссы Керри Самнат из Нью-Йорка. Её тело с признаками насильственной смерти было доставлено в больницу Cornwall Regional 29 апреля. Об этом пишет издание People, материал которого перевел aif.ru.
Женщина прилетела на остров отметить день рождения. За несколько часов до трагедии, около 23:00 по местному времени, она отправила родственникам в Нью-Йорк сообщение:
«Мне нужно, чтобы вы вызвали полицию… Посмотрите, где я нахожусь».
Это случилось всего за час до её дня рождения.
Следователи выяснили, что Мелиссу в больницу привёз её супруг Дейн Уотсон, с которым она, предположительно, тайно расписалась ещё в декабре 2025 года. Сейчас полиция разыскивает Уотсона. Вскрытие 6 мая показало, что причиной смерти стала тупая травма головы.
В доме в приходе Сент-Джеймс криминалисты нашли вещи погибшей и лужи крови. Соседи утверждают, что не слышали криков о помощи.
Племянница Мелиссы рассказала местным СМИ, что семья до сих пор не может прийти в себя.
«Мы не понимаем, почему он это с ней сделал. Она не была злым человеком. Она была любимицей всей семьи. Теперь мы должны везти её тело домой, чтобы похоронить», — рассказала она.
