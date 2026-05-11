Судно со вспышкой хантавируса покинуло порт Тенерифе

Круизный лайнер MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, покинул порт Тенерифе. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Источник: Life.ru

«Миссия выполнена. Мы только что успешно завершили операцию. Судно, как вы сами можете видеть, только что вышло из порта», — заявила Гарсия. После высадки пассажиров и части экипажа лайнер взял курс на Нидерланды, где пройдёт дезинфекция.

На борту нидерландского судна, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, ВОЗ подтвердила девять случаев заражения. Три человека скончались. Из-за погодных условий лайнер временно пришвартовали у острова, чтобы безопасно высадить людей.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера MV Hondius остаётся низким, но необходимы усилия для контроля за вирусом. Он также выразил поддержку правительствам, которые вместе с ВОЗ работают над сдерживанием вспышки. Речь идёт о штамме «Андес» — он опасен тем, что способен переходить от носителя к носителю при контакте. По версии следователей, первый заболевший подцепил вирус от грызунов ещё на суше, а в тесноте корабельных помещений инфекция быстро разошлась по людям.

