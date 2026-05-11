Гончаренко*: Улица Банковая у офиса Зеленского перекрыта силовиками

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. На опубликованных кадрах видно политика в окружении толпы людей в гражданской одежде. Обыски проходят около спортзала у Дворца спорта в Киеве, который часто посещает экс-глава офиса. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём.