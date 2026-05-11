В Грозном из-за пожара эвакуировали жильцов дома

ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Жилой девятиэтажный дом загорелся в Грозном в Чеченской Республике. Жители дома эвакуированы, несколько пострадавших доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщил журналистам мэр города Хас-Магомед Кадыров.
«Благодаря оперативному реагированию сотрудников МЧС и всех профильных служб все жильцы были своевременно эвакуированы. Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим ничего не угрожает», — сказал он.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.