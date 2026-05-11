В Грозном горит многоквартирный дом, есть пострадавшие

В Грозном загорелась многоэтажка на проспекте Андропова.

В Грозном загорелась многоэтажка на проспекте Андропова. Огонь охватил три этажа, известно о двух пострадавших. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пожар начался на седьмом этаже, после чего пламя ушло на восьмой и девятый. Общая площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Из здания вывели 300 жильцов, в том числе 80 детей. Спасатели сработали быстро и не допустили массовых жертв.

На месте продолжают работать пожарные расчёты и бригады скорой помощи. Угрозы обрушения конструкций пока нет. Жильцов временно разместили в ближайших пунктах временного пребывания.

Причины пожара устанавливаются.