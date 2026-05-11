В Грозном горит многоквартирный дом, есть пострадавшие

Пожар начался на седьмом этаже, после чего пламя ушло на восьмой и девятый. Общая площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Из здания вывели 300 жильцов, в том числе 80 детей. Спасатели сработали быстро и не допустили массовых жертв.