В Грозном горит многоквартирный дом, есть пострадавшие

В Грозном загорелась многоэтажка на проспекте Андропова. Огонь охватил три этажа, известно о двух пострадавших. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пожар начался на седьмом этаже, после чего пламя ушло на восьмой и девятый. Общая площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Из здания вывели 300 жильцов, в том числе 80 детей. Спасатели сработали быстро и не допустили массовых жертв.
На месте продолжают работать пожарные расчёты и бригады скорой помощи. Угрозы обрушения конструкций пока нет. Жильцов временно разместили в ближайших пунктах временного пребывания.
Причины пожара устанавливаются.