Двое солдат армии Азербайджана получили из-за взрыва мина на территории Кельбаджарского района на западе страны. Информацию об этом предоставила пресс-служба Министерства обороны.
«Военнослужащие азербайджанской армии Гусейнов Мухаммед и Гафланов Кямиль подорвались на мине на территории Кельбаджарского района», — указано в заявлении.
Уточняется, что происшествие случилось 11 мая.
Как сообщает ведомство, пострадавших доставили в ближайшее медучреждение, их состояние врачи характеризуют как стабильное. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Майами взорвалась лодка с пассажирами.
Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.Читать дальше