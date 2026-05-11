В Грозном загорелся девятиэтажный дом, жильцов эвакуировали

Ранее один человек пострадал при пожаре в жилом доме на проспекте Андропова в Москве. Пожар вспыхнул днём 11 мая на пятом этаже многоквартирного дома. Огонь быстро распространился, а из окон повалил густой дым. Площадь возгорания к моменту тушения достигла примерно 20 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов верхних этажей, включая детей. На месте происшествия работали пожарные и спасатели.