В Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая. /ТАСС/. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в одном из зданий бразильского Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
По его данным, инцидент произошел во второй половине дня в западной части города. Причиной ЧП стала возможная утечка газа — в момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры.
В результате огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов. На месте происшествия работают пожарные. К настоящему моменту поступила информация как минимум об одном пострадавшем, которому оказывается медицинская помощь. Обстоятельства инцидента, а также точное число пострадавших уточняются.