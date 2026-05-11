ВСУ нанесли удары по магазину, подстанции и ферме в Каховском округе Херсонщины

Тем временем, при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четверо мирных жителей. В посёлке Октябрьский дрон ударил по крыше многоквартирного дома — ранен 18-летний юноша. Когда на вызов приехала бригада скорой, второй беспилотник атаковал уже медиков. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравмы, у парня баротравма и осколочное ранение подбородка. Дальнейшее лечение юноши будет проходить в областной клинической больнице, а сотрудники скорой помощи продолжат лечение амбулаторно.