Турецкий таксист обезвредил мужчину с дробовиком, стрелявшего по полиции

В турецком городе Арабан на юго-востоке страны таксист по имени Рамазан Йылдырым обезвредил мужчину, вооруженного дробовиком, который стрелял по сотрудникам полиции из его машины, сообщает Milliyet.
Водитель принял заказ и на месте обнаружил мужчину с оружием и женщину, которая его прикрывала.
Как сообщил таксист, он уже собирался уехать, однако вооруженный пассажир направил на него оружие и сел на заднее сиденье автомобиля. При этом злоумышленник приказал водителю уезжать от преследования, а через несколько километров, заметив полицейскую машину, произвел по ней выстрел. Через 10−15 километров он снова выстрелил в полицейскую машину на другом блокпосту.
Используя подходящий момент, когда преступник высунул оружие в окно автомобиля, водитель сумел выхватить дробовик. Злоумышленник пытался оказать сопротивление, однако на помощь Йылдырыму пришли неравнодушные прохожие. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину.
Таксист отметил, что удовлетворен тем фактом, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.
