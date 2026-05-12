Пятерых россиян задержали на Пхукете за драку

Пятерых российских граждан задержали за драку на острове Пхукет в Таиланде. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщило издание Daily News, ссылаясь на местную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел 10 мая в Старом городе Пхукета, историческом районе в центральной части острова. О причинах произошедшего не сообщается.
На распространенных в социальных сетях кадрах запечатлено, как между некоторыми задержанными произошел конфликт, участие в котором также принимали местные жители.
В настоящее время полиция проводит разбирательство по факту инцидента.
