Baza: Семь туристов из России отравились бургерами в модном парижском кафе

Семеро туристов из РФ отравились бургерами в популярном кафе Le New York в Париже. Некоторые из них были госпитализированы. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на пострадавшую.
— Все, кто отравился, ссылаются на нехарактерно горький привкус сыра, который они поначалу приняли за аутентичный, поскольку это был блючиз с голубой плесенью. Блюдо не вызвало подозрений еще и из-за статуса заведения — модного среди туристов ресторана с видом на Эйфелеву башню, — сказано в публикации.
Через некоторое время у россиян появились симптомы острой кишечной инфекции — тошнота, резь в животе, диарея, судороги и помутнение сознания. Скорая помощь доставила их в больницу. После оказания первой медпомощи доктора отправили туристов восстанавливаться в отель.
Одна из отравившихся рассказала, что когда после данного инцидента решила оставить отзыв о ресторане в Сети, увидела жалобы как минимум трех других посетителей на проблемы из-за приобретенных там бургеров.
24 апреля сообщалось, что российские туристы, отдыхающие на индонезийском острове Бали, пожаловались на пляжи, заваленные прахом из крематориев. По словам одного из отдыхающих, отель Fox Harris Jimbaran расположен неподалеку от места проведения ритуальных обрядов по сожжению человеческих останков.