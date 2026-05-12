ОАЭ нанесли удары по иранскому нефтеперерабатывающему заводу

Согласно данным газеты The Wall Street Journal, полученным от источников, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Как утверждается, среди возможных атак со стороны Абу-Даби числится удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.

Источник: AP 2024

Издание отмечает, что данная атака, произошедшая в период установления перемирия между США и Ираном, не вызвала негативной реакции со стороны Вашингтона. По информации газеты, в США втайне приветствовали присоединение Абу-Даби к конфликту.

Как указывает The Wall Street Journal, с начала конфликта ОАЭ активнее других стран Персидского залива выступали за противостояние Ирану и поддерживали тесное военное сотрудничество с Соединенными Штатами.

Ранее ОАЭ подверглись ракетным обстрелам и ударам беспилотных летательных аппаратов. В результате на территории нефтеперерабатывающего комплекса в эмирате Эль-Фуджайра возник крупный пожар. Абу-Даби возложил ответственность за эти удары на Иран и заявил о намерении ответить на атаку. В Тегеране отрицают свою причастность к инциденту.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
