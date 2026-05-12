Причина ЧС не установлена: самолёт из Польши не долетел до Британии

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший рейсом из столицы Польши в Британию, совершил экстренную посадку в Нидерландах.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт авиакомпании Ryanair, летевший рейсом из столицы Польши в Британию, совершил экстренную посадку в Нидерландах, информирует Hart van Nederland.

По данным издания, это связано с «чрезвычайной ситуацией на борту». При этом подробности не приводятся.

Самолёт приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол. На поле находятся спасатели, пожарные и медики. В материале сказано, что речь идёт о большом числе транспорта экстренных служб.

«Экстренные службы объявили наивысший уровень реагирования GRIP 1, подразумевающий тесную координацию действий между различными подразделениями», — говорится в сообщении.

Самолёт принадлежит ирландской авиакомпании Ryanair. Он вылетел из Варшавы в Лидс. Руководство аэропорта Амстердама не комментирует случившееся.

Напомним, накануне в аэропорту Непала при посадке у самолёта Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines загорелось шасси.

Кроме того, в начале мая самолёт, на борту которого находился премьер-министр Испании Педро Санчес, был вынужден совершить внеплановую посадку в Анкаре во время рейса из Мадрида в Ереван. По данным TRT Haber, причиной стали технические неполадки, выявленные в ходе полёта.

