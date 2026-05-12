Пожар в девятиэтажном доме в Грозном потушен

Пожар, произошедший в девятиэтажном жилом доме в Грозном, успешно ликвидирован, сообщил начальник главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сведения о возможных пострадавших уточняются. В результате происшествия было эвакуировано 300 человек, погибших нет.
Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров заявил, что жильцы дома, пострадавшие от огня, будут обеспечены временным жильем.
Кроме того, по факту возгорания инициирована прокурорская проверка.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Нижегородской области погибли пять человек, включая двоих детей.