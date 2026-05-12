Пожар в девятиэтажном доме в Грозном потушен

По факту возгорания в девятиэтажном жилом доме в Грозном инициирована прокурорская проверка.

Пожар, произошедший в девятиэтажном жилом доме в Грозном, успешно ликвидирован, сообщил начальник главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сведения о возможных пострадавших уточняются. В результате происшествия было эвакуировано 300 человек, погибших нет.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров заявил, что жильцы дома, пострадавшие от огня, будут обеспечены временным жильем.

Кроме того, по факту возгорания инициирована прокурорская проверка.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Нижегородской области погибли пять человек, включая двоих детей.

