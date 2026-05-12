ТАСС: против покушавшихся на митрополита Тихона возбудили еще одно дело

Как сообщалось ранее, завербованные украинскими спецслужбами в середине 2024 года Денис Попович и Никита Иванкович были задержаны в феврале 2025 года по подозрению в причастности к подготовке покушения на митрополита Тихона. По данным следствия, они должны были совершить убийство митрополита путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мещанский суд Москвы заключил их под стражу.