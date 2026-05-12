Суд выдал ордер на арест экс-президента Боливии Моралеса

Напомним, в декабре 2024 года Эво Моралесу были предъявлены обвинения в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. Это не первое расследование в отношении Эво Моралеса по этому делу. Попытки привлечь его к ответственности за растление несовершеннолетней предпринимались и в 2020 году.