ТАСС публикует кадры пожара в девятиэтажном доме в Грозном

МОСКВА, 12 мая. ТАСС опубликовал видео с места возгорания в жилом девятиэтажном доме в Грозном в Чеченской Республике. ЧП произошло на улице Садаева.
В МЧС сообщили, что пожар ликвидировали, а его площадь составила 2 850 кв. м. Также было отмечено, что 40 человек спасли и 300 эвакуировали. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Мэр города Хас-Магомед Кадыров сообщил, что несколько человек, получивших отравление угарным газом, были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.