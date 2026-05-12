ТАСС публикует кадры пожара в девятиэтажном доме в Грозном

При тушении возгорания спасли 40 человек.

МОСКВА, 12 мая. ТАСС опубликовал видео с места возгорания в жилом девятиэтажном доме в Грозном в Чеченской Республике. ЧП произошло на улице Садаева.

В МЧС сообщили, что пожар ликвидировали, а его площадь составила 2 850 кв. м. Также было отмечено, что 40 человек спасли и 300 эвакуировали. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Мэр города Хас-Магомед Кадыров сообщил, что несколько человек, получивших отравление угарным газом, были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает.

