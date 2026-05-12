Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После пожара в девятиэтажке Грозного прокуратура начала проверку

Прокуратура Чечни организовала проверку после пожара в многоквартирном доме в Грозном. О начале разбирательства сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Life.ru

Прокуратура Чечни показала кадры пожара в жилом доме Грозного. Видео © Telegram / Прокуратура Чеченской Республики.

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме. После тушения пожара прокуратура начала устанавливать обстоятельства происшествия и причины случившегося.

«Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева, обусловленного сообщением о возгорании в многоквартирном доме в городе Грозный, организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Начальник главного управления МЧС России по Чечне Алихан Цакаев сообщил, что пожар уже потушили. Информацию о пострадавших в настоящее время продолжают уточнять.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в жилой многоэтажке в одном из микрорайонов Грозного. После начала возгорания сотрудники МЧС и экстренных служб оперативно эвакуировали всех жильцов дома. Нескольких человек с отравлением угарным газом доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше