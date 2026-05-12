Пьяный 16-летний водитель в Хабаровском крае ездил на машине бабушки

«Тойота Витц» отправился на спецстоянку.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Переяславка района имени Лазо сотрудники ДПС задержали 16-летнего пьяного подростка, который ездил на автомобиле своей бабушки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Тойота Витц» остановили в ночное время. За рулем находился подросток, который с виду был пьян, и медицинское освидетельствование это подтвердило. Водительских прав он не мог иметь в силу возраста, а автомобиль, как выяснилось, принадлежит его бабушке.

— Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Водитель привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и отсутствие полиса ОСАГО (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ), — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровске ранее задержали 16-летнего дроппера мошенников.