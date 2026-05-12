В Забайкалье произошел пожар на полигоне ТКО на площади 9 га

ЧИТА, 12 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло на полигоне отходов в городе Борзя. Площадь пожара составляет 9 га, сообщили в пресс-службе Минприроды Забайкалья.
«В городе Борзя продолжается локализация возгорания на полигоне ТКО. Площадь возгорания составляет 9 га. Для координации действий на месте развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечено четыре погрузчика, три автоцистерны, подразделение пожарной части и добровольная пожарная дружина администрации. Организовано окарауливание территории.
Причина пожара устанавливается. На место выехали представители государственного пожарного надзора и полицейские.