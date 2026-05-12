Shot: Туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн на Сахалине

Туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн в Сахалинской области. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями на поиски людей. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Туристы двигались по маршруту и в ближайшее время должны были начать подъем на гору Крузенштерн. Но еще у подножья девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и стала терять сознание. Туристы решили подать сигнал бедствия и связаться со спасателями. К месту ЧП вылетел вертолет, сейчас их разыскивают с воздуха, — говорится в публикации.
Отмечается, что группа туристов была зарегистрирована в МЧС.
Гора Крузенштерна расположена на Северном острове Новоземельского архипелага. Самая высокая точка над уровнем моря составляет 1547 метров.
11 мая спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса, они получили обморожение. Их передали бригаде медиков.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуируют двух незарегистрированных туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься.