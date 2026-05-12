Shot: Туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн на Сахалине

— Туристы двигались по маршруту и в ближайшее время должны были начать подъем на гору Крузенштерн. Но еще у подножья девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и стала терять сознание. Туристы решили подать сигнал бедствия и связаться со спасателями. К месту ЧП вылетел вертолет, сейчас их разыскивают с воздуха, — говорится в публикации.