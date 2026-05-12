На стадионе «Динамо» после матча с «Краснодаром» сработала система эвакуации

Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Диего Коста на 32-й минуте. После перерыва хозяева смогли переломить игру. За «Динамо» отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, который забил победный мяч уже в добавленное время.