В Якутии ледоход достиг Ленска

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Ледоход пришел в якутский город Ленск, административный центр Ленского района. Уровень воды на реке Лене у населенного пункта продолжает расти — вода поднялась на 105 см за четыре часа, сообщила пресс-служба администрации Ленского района в своем канале в «Максе».
«По данным ЕДДС Ленского района, на 04:00 (22:00 мск 11 мая) 12 мая ледоход на реке Лене проходит через центральную часть района. В Ленске наблюдается густой ледоход, уровень воды растет. Вода поднялась на 105 см за четыре часа — город проходит пик ледохода», — говорится в сообщении.
Уровень воды у поселка Витим составляет 625 см (минус 25 см за 4 часа) при опасной отметке в 950 см, у поселка Пеледуй — 925 см (минус 30 см за 4 часа) при опасной отметке в 1 200 см. Уровень воды у Ленска — 876 см (плюс 105 см за 4 часа), наблюдается густой ледоход, опасная отметка составляет 1 760 см.
Силы и средства работают в режиме повышенной готовности. Жителям прибрежной зоны в Ленске рекомендуют следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности.
Ранее 11 мая в Витиме и Пеледуе в связи с подъемом воды на реке Лене была объявлена эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков было уже зафиксировано. Днем сообщалось, что в Пеледуе в зону подтопления попали 20 жилых домов, эвакуированы 37 человек, из них 14 — дети.