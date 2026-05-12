Вспышка хантавируса вызвала нервные срывы у пассажиров лайнера MV Hondius

Глава ВОЗ заявил, что вспышка хантавируса на борту круизного судна привела к серьезным психологическим последствиям среди пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Вспышка хантавируса на борту круизного судна MV Hondius привела к серьезным психологическим последствиям среди пассажиров и вызвала у некоторых из них нервные срывы. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Некоторые пассажиры испытали нервные срывы. Оставаться в замкнутом пространстве на протяжении нескольких недель крайне тяжело. Представьте, какое воздействие это оказало на их психическое состояние», — отметил он в ходе интервью с телеканалом Sky News.

Гебрейесус подчеркнул, что оптимальным решением было отправить пассажиров в свои страны под медицинским контролем, вместо того, чтобы удерживать их на судне в изоляции.

Круизный лайнер под флагом Нидерландов, вышедший в апреле из аргентинского порта Ушуайя с курсом на Канары, перевозил около 150 пассажиров, преимущественно из Великобритании, Испании, Нидерландов и США. В результате вспышки заболевания восемь человек были инфицированы хантавирусом, а трое из них скончались.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что паника вокруг хантавируса неоправданно раздута и может быть использована для объяснения причин энергетического кризиса в странах Евросоюза.

