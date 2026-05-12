Пожилая женщина и ее внук из Красноярского края лишились 5,6 миллионов рублей

Телефонные мошенники обманули мать и сына участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая женщина и ее внук из Курагинского муниципального округа лишились 5,6 миллионов рублей, став жертвами телефонных мошенников. Те действовали по отработанной схеме. В начале февраля женщине позвонил якобы замначальника краевого военкомата и «обрадовал»: ей полагается недостающая награда и компенсация за сына, погибшего в зоне СВО.

Наивная пенсионерка продиктовала данные своих документов. Затем за нее взялись «сотрудник Роскомнадзора», затем «следователь ФСБ», «куратор Центробанка». Запугали ее тем, что ее деньги якобы переводятся на счета запрещенной организации. Запретили с кем-либо делиться этой информацией.

Жертва не заметила, как перевела на «безопасный счет» сначала свои 3,8 миллиона. А затем 1,8 миллиона со счета внука, которого она опекает. Причем для этого она, как научили аферисты, даже получила разрешение у органов опеки снять такую сумму.

Позже она рассказывала в отделе полиции: «Раньше я слышала о таких схемах, но думала, что это случаи про других, а не про меня. В тот момент все звучало так убедительно, что мои подозрения просто не выдержали этого давления».

