11 ДТП произошло в Хабаровске на длинных выходных, 12 человек пострадали

В Хабаровске за длинные майские выходные произошло 11 ДТП с пострадавшими. О дорожной обстановке сообщили в городской Госавтоинспекции.
Аварии зарегистрировали с 9 по 11 мая. В них травмы получили 12 человек, среди пострадавших оказались дети.
Один из случаев произошёл 10 мая в 11:25 на прилегающей территории у дома № 94Б, корпус 1 по улице Аэродромной. Водитель Toyota Lite Ace сбил велосипедиста — травмы получил 9-летний мальчик.
В тот же день в 14:40 авария произошла на улице Ленинградской в районе дома № 28, корпус 5. Водитель Suzuki Hustler ехал через перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и наехал на 11-летнюю девочку, которая, по данным ГАИ, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.
В Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам, что во дворах, на перекрёстках и у переходов нужно быть особенно внимательными. Весной на дорогах становится больше детей на велосипедах и самокатах, а одна ошибка может закончиться больницей.