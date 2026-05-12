Семь человек на лодках застряли во льдах на реке Лена в Якутии

Ранее группа туристов запросила помощь у подножья горы Крузенштерн на Сахалине. После сигнала бедствия к месту происшествия направили спасательный вертолёт. Туристы двигались по зарегистрированному маршруту и готовились к подъёму на гору. Во время остановки одной из девушек стало плохо, после чего участники группы решили обратиться за помощью. Спасатели начали воздушный поиск туристов. На момент публикации официальной информации о состоянии участников похода не поступало.