Два мотоциклиста получили тяжёлые травмы на дорогах Хабаровского края

В Хабаровском крае в минувшие сутки в двух ДТП тяжёлые травмы получили два мотоциклиста, одному из которых 14 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария, в которой пострадал подросток, произошла накануне в Ванино. Юный водитель катался на мотоцикле «Кавасаки» вдоль линии электропередач у пересечения с улицей Мартовской. Он не справился с управлением, съехал с дороги и упал. С травмами подростка госпитализировали в хирургическое отделение Ванинской районной больницы.
Второе ДТП произошло в ночное время в поселке Мухен района имени Лазо на улице Молодежной. Водитель «Тойоты Кресты», не имеющий водительских прав, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Регулмото Спорт». Мотоциклист, также не имеющий водительских прав, получил тяжелые травмы и был доставлен в краевую клиническую больницу № 2 Хабаровска.
— Водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Креста» не пострадали. Оба транспортных средства помещены на специализированную стоянку, — отметили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
