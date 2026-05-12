Отравившихся угарным газом при пожаре в Грозном доставили в больницу

В результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме в Грозном, несколько человек были госпитализированы с отравлением угарным газом.
По словам мэра города Хас-Магомеда Кадырова, в настоящий момент жизни пострадавших вне опасности.
«Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает», — сообщил Кадыров.
Возгорание произошло в девятиэтажном жилом здании. В результате пожара погибших нет, спасателями были эвакуированы 300 человек. Предварительной версией происшествия является неосторожное обращение с огнем. По факту инициирована прокурорская проверка.