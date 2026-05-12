Появилось видео, как в Ханое мужчины при пожаре пробивают крышу молотками

Двое мужчин спасли семерых человек во время пожара в караоке-баре во вьетнамском городе Ханой, они освободили людей, пробив крышу молотками, сообщил портал VTC News.
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены их действия. Мужчины перебрались на скользкую крышу из гофрированного железа с соседнего здания. Под настилом находился прочный металлический каркас.
Для помощи в эвакуации пострадавших жители соседнего дома принесли лестницы, которыми соединили крыши зданий. По ним людей вывели по одному и затем безопасно спустили вниз. После пострадавших передали медикам.
Пожар унёс жизнь одного человека.
Напомним, в ноябре произошел пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в китайском Гонконге. В результате происшествия погибли более 160 человек.