В аварии на трассе Омск—Русская Поляна пострадали двое детей и женщина

Вечером 11 мая на трассе Омск — Русская Поляна произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. В результате аварии травмы получили трое пассажиров, в том числе 14-летний подросток и шестилетняя девочка.
Дорожный инцидент случился примерно в 17:20 на 14-м километре указанной автодороги. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции, на место выехали инспекторы ГИБДД и прибывшие бригады скорой помощи.
По предварительным данным, 56-летний водитель кроссовера GAC GS3 двигался со стороны рабочего поселка Русская Поляна по направлению к областному центру. Мужчина, по версии полиции, не выдержал безопасного расстояния до ехавшей впереди машины и врезался в «Шевроле-Клан» под управлением 42-летнего автомобилиста. После удара неуправляемый GAC продолжил движение и столкнулся с третьим участником — седаном «Тойота-Королла», за рулем которого находился 45-летний водитель.
В результате цепного столкновения медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. В машине GAC пострадала 55-летняя женщина. В автомобиле «Шевроле» травмы получили двое несовершеннолетних: мальчик 14 лет и девочка 6 лет. Информация о степени тяжести их повреждений в оперативных сводках не уточняется.
В УМВД России по Омской области отметили, что окончательные причины и все обстоятельства этого ДТП будут установлены в ходе проводимой процессуальной проверки. По ее результатам примут решение о правовой оценке действий водителя, спровоцировавшего аварию.