Кит Минке подошёл к катеру инспекторов в морском заповеднике в Приморье

Кит Минке несколько раз подошёл к катеру инспекторов на юге Дальневосточного морского биосферного заповедника во время планового рейда по акватории. Об этом сообщила дирекция заповедников «Земля леопарда», где успели снять один из редких выходов животного на поверхность на видео.
По данным специалистов, северный малый полосатик несколько раз выныривал рядом с судном, как будто отмечая своё присутствие, но зафиксировать получилось только его второе появление. Биологи объясняют, что это очень подвижный и непредсказуемый кит: нырнув в одном месте, он может всплыть уже в другой стороне, поэтому наблюдать его долго на одном участке сложно.
Эксперты «Земли леопарда» связывают появление малого полосатика в заповеднике с заходом в эти воды стайных рыб, которыми он кормится. В рацион этого кита в Японском море входят корюшка, сельдь и другие стайные виды рыб, которые в это время года подходят к берегам Приморья.
При этом у малого полосатика кормовые предпочтения отличаются от других крупных полосатых китов — синего кита, сейвала, финвала и кита Брайда, которые в основном фильтруют зоопланктон. Биологи отмечают, что именно эта разница в питании влияет на маршруты миграции и точки, где морские млекопитающие появляются у побережья.
В середине XX века интенсивный китобойный промысел почти обрушил популяции крупных усатых китов, и некоторые виды оказались на грани исчезновения. Малый полосатик при этом меньше пострадал, так как из‑за сравнительно скромных размеров был менее интересен китобоям и не оказался в центре промысла.