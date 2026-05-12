При пожаре в частном доме в селе Кролевцы Приморья погиб 47-летний мужчина

В Артемовском городском округе утром произошла трагедия: загорелся частный дом в селе Кролевцы. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного, и уже через 10 минут на месте работали сотрудники МЧС России. Но когда они приехали, деревянное строение уже было полностью охвачено пламенем. Огнеборцы бросились тушить, однако спасать было некого. Внутри дома обнаружили тело 47-летнего мужчины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.