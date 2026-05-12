За сутки в Красноярском крае потушили 14 пожаров

14 пожаров ликвидировали за сутки в Красноярском крае.
Как рассказали в МЧС, в пяти случаях горел мусор, в одном — сухая трава в районе села Нижняя Есауловка. В Лесосибирске ночью вспыхнуло трёхэтажное здание и пиломатериал под навесом. Пожар, произошедший, по предварительной причине, из-за короткого замыкания, потушили на площади 900 м². С огнём боролись 18 человек с использованием семи единиц техники.
«Погибших и травмированных нет», — уточнили в службе.
Всего за неделю и праздничные выходные было потушено 139 пожаров, 79 из них произошли из-за неосторожного обращения с огнём, 38 — по причине короткого замыкания электропроводки, 11 — из-за нарушений при эксплуатации печей.
