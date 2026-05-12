В Хабаровске охранник автостоянки угнал и разбил машину клиентки

Охранник работал неофициально и жил на территории стоянки на улице Тихоокеанской. Жительница посёлка Солнечного оставила на хранение свой автомобиль и дубликаты ключей от него. Сторож, никогда не имевший водительских прав, забрал чужую машину, чтобы покатать свою подругу, но во дворе на улице Трехгорной врезался в припаркованный автомобиль и оставил место ДТП. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию, и владелицу автомобиля оповестили об угоне.