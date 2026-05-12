В посёлке Катангли Сахалинской области произошёл естественный выход нефти

Правительство Сахалинской области держит на контроле ситуацию с выходом нефти на поверхность в районе поселка Катангли. Об этом следует сообщение в Telegram-канале.
«По поручению губернатора Валерия Лимаренко правительство региона держит на контроле ситуацию с разливом нефти в поселке Катангли Ногликского района», — уточнили в местном правительстве.
Уточняется, что ликвидацией разлива занимается Независимая нефтегазовая компания. Прибытие экспертов Росприроднадзора в поселок ожидается 12 мая. Специалисты дадут оценку ситуации и определят точные причины возникновения инцидента.
Напомним, что ранее после нескольких атак беспилотников ВСУ на Туапсе произошла утечка нефтепродуктов, которая загрязнила несколько участков побережья. Сейчас на пляже работает около 200 волонтеров. Четыре участка из шести уже полностью очищены.