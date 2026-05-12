Площадь лесных пожаров в Приморье на выходных достигла трети острова Русский

В Приморье за праздничные выходные с 9 по 11 мая произошло 72 пожара. Пламя прошло почти 2,8 тысячи гектаров. Если сравнивать, это примерно треть площади острова Русский. Лес горит в центральных и северных районах края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Больше всего пострадал государственный лесной фонд: там зафиксировано 45 пожаров на площади свыше 1,9 тысячи гектаров. Еще 26 природных пожаров вспыхнули на землях иных категорий — огонь уничтожил 747 гектаров. В Хасанском округе на территории ЛОМ «Ясное» сгорело 74 гектара.
С 5 мая в лесах действует особый противопожарный режим. Огнеопасные работы под запретом, вход в леса ограничен, патрулирование усилено. Но главная причина пожаров, как констатируют специалисты, — человеческий фактор.
Особый режим предполагает повышенные штрафы. Гражданам грозит до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч, юридическим — до 2 миллионов рублей. Если из-за чьих-то действий начался лесной пожар, наступает уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.
12 и 13 мая, по данным Примгидромета, в 17 округах края сохранится высокий класс пожарной опасности. В зоне риска — Ханкайский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Спасский, Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, Красноармейский, Лесозаводский, Кировский, Дальнереченский, Тернейский, Кавалеровский и Дальнегорский округа. При обнаружении дыма или огня звоните 112 или 8−800−100−94−00.