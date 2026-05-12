На протоке Амура спасли хабаровчанина, чью лодку перевернуло ветром

На протоке Чумной в Хабаровске едва не утонул 37-летний мужчина, решивший выйти на воду на резиновой лодке. Сильный порыв ветра перевернул суденышко, и горожанин мгновенно оказался за бортом, уйдя под воду с головой. Спасло его только то, что он был в спасательном жилете, а неподалеку как раз патрулировали акваторию инспекторы ГИМС МЧС России.