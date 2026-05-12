Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На протоке Амура спасли хабаровчанина, чью лодку перевернуло ветром

Счет шел на секунды, но спасатели успели.

На протоке Чумной в Хабаровске едва не утонул 37-летний мужчина, решивший выйти на воду на резиновой лодке. Сильный порыв ветра перевернул суденышко, и горожанин мгновенно оказался за бортом, уйдя под воду с головой. Спасло его только то, что он был в спасательном жилете, а неподалеку как раз патрулировали акваторию инспекторы ГИМС МЧС России.

Заметив перевернутую лодку и человека в воде, Евгений Прощенко и Александр Гомзарь немедленно направились к нему. Счет шел на секунды, но спасатели успели. Промокшего и перепуганного мужчину вместе с его резиновым судном доставили на берег и передали родным.

Медицинская помощь не потребовалась — платой за легкомысленный выход на воду в ветреный день стали лишь испуг и переохлаждение. Позже выяснилось, что лодка горожанина регистрации в ГИМС не подлежит — она резиновая, с мотором малой мощности.

«Однако даже таким судоводителям важно следовать требованиям безопасности. Вчерашний случай это показал», — подчеркнул старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше