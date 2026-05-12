На протоке Амура спасли хабаровчанина, чью лодку перевернуло ветром

На протоке Чумной в Хабаровске едва не утонул 37-летний мужчина, решивший выйти на воду на резиновой лодке. Сильный порыв ветра перевернул суденышко, и горожанин мгновенно оказался за бортом, уйдя под воду с головой. Спасло его только то, что он был в спасательном жилете, а неподалеку как раз патрулировали акваторию инспекторы ГИМС МЧС России.
Заметив перевернутую лодку и человека в воде, Евгений Прощенко и Александр Гомзарь немедленно направились к нему. Счет шел на секунды, но спасатели успели. Промокшего и перепуганного мужчину вместе с его резиновым судном доставили на берег и передали родным.
Медицинская помощь не потребовалась — платой за легкомысленный выход на воду в ветреный день стали лишь испуг и переохлаждение. Позже выяснилось, что лодка горожанина регистрации в ГИМС не подлежит — она резиновая, с мотором малой мощности.
«Однако даже таким судоводителям важно следовать требованиям безопасности. Вчерашний случай это показал», — подчеркнул старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко.