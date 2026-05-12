Семь человек на лодках застряли во льдах в Якутии

Семь человек на трех лодках застряли во льдах в Олекминском районе Республики Якутия. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в региональной службе спасения.
— 12 мая в 05:20 (23:20 понедельника, 11 мая, по московскому времени) поступила информация из Олекминского района с просьбой о помощи. Три моторные лодки, на борту которых находятся семь человек, находятся во льдах на реке Лена между устьем реки Намана и селом Хоринцы, — сказано в Telegram-канале службы.
Уточняется, что четыре человека также находятся на острове Харыялах. За пострадавшими вылетит вертолет МЧС из Ленска.
