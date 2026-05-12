Экс-главу представительства правительства Мурманской области обвиняют в хищении

Не позднее 2023 года между подконтрольным Шанкояну ООО «Аквариум» и компанией «Азиятранстрэвел» был заключен договор на поставку автодорожной техники. В роли заказчика выступало ООО «Аквариум», которое согласно первоначальным условиям договора обязалось перевести аванс в полном объеме, но перевело только часть, что не позволяло определить количество и ассортимент товара, его цены, а также сроки поставки. Между компаниями были заключены дополнительные соглашения, в которых размер аванса увеличивался, но компания-заказчик по каждому соглашению выплачивала аванс не в полном размере. В итоге в 2023—2025 годах со счета ООО «Аквариум» на счет киргизской компании было совершенно 49 переводов на общую сумму почти в 1 млрд рублей под видом исполнения условий договора по поставке товаров. При этом следствием установлено, что «Азиятранстрэвел» никаких поставок товаров на территорию РФ не осуществляла.