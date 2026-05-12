Экс-главу представительства правительства Мурманской области обвиняют в хищении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель представительства правительства Мурманской области Ашот Баблумян обвиняется в незаконном выводе из России 1 млрд рублей, а также в хищении денежных средств из бюджета региона. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Баблумян А. С. обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и в трех эпизодах по п. “б” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение организованной группой валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — сказано в документе.
По данным следствия, не позднее 2022 года Баблумян создал организованную преступную группу с целью хищения денежных средств, в том числе из бюджета Мурманской области. Он выводил денежные средства за границу через подконтрольные ему юридические лица.
В преступное сообщество входил мурманский бизнесмен и учредитель 11 компаний Оганес Шанкоян, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В его задачи входили организация бесперебойной работы подконтрольных юридических лиц, их участие в закупках и заключение договоров с организациями, подведомственными госучреждениям Мурманской области. С помощью подконтрольных юридических лиц он обеспечивал вывод денежных средств за рубеж через валютные операции по подложным документам.
Оба фигуранта заключены под стражу Мещанским судом Москвы.
Мошенничество с госконтрактом.
Государственный контракт был заключен между ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС») и подконтрольным Шанкояну ООО «Северстрой» на выполнение работ по объекту «Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в Мурманске.
Стоимость контракта составляла 132,7 млн рублей. На счет подрядной организации был перечислен аванс в размере 38,8 млн рублей. Далее денежные средства были распределены между подконтрольными организациями под видом договора займа. Работы по госконтракту выполнены не были, а полученные средства заказчику не возвращены, отмечается в документах.
Вывод денежных средств.
Преступную схему по выводу денежных средств из РФ с помощью подконтрольных компаний Шанкояна придумал Баблумян. Так, в 2022 году между компанией Шанкояна ООО «Звезда моряка» и киргизской компанией «Азиятранстрэвел» в Киргизии был заключен договор займа на 20 млн рублей сроком на 2 месяца, который продлевался по указанию Шанкояна. Под видом оплаты процентов по займу с 2022 по 2024 год были переведены 6 млн рублей на счет компании-нерезидента. В 2024 под видом возврата займа были переведены еще 20 млн рублей.
По данному эпизоду установлено, что директор компании «Азиятранстрэвел» по факту не осуществлял функции руководителя и никакой договор с ООО «Звезда моряка» не подписывал.
Не позднее 2023 года между подконтрольным Шанкояну ООО «Аквариум» и компанией «Азиятранстрэвел» был заключен договор на поставку автодорожной техники. В роли заказчика выступало ООО «Аквариум», которое согласно первоначальным условиям договора обязалось перевести аванс в полном объеме, но перевело только часть, что не позволяло определить количество и ассортимент товара, его цены, а также сроки поставки. Между компаниями были заключены дополнительные соглашения, в которых размер аванса увеличивался, но компания-заказчик по каждому соглашению выплачивала аванс не в полном размере. В итоге в 2023—2025 годах со счета ООО «Аквариум» на счет киргизской компании было совершенно 49 переводов на общую сумму почти в 1 млрд рублей под видом исполнения условий договора по поставке товаров. При этом следствием установлено, что «Азиятранстрэвел» никаких поставок товаров на территорию РФ не осуществляла.
В конце 2023 года подконтрольным Шанкояну ООО «Сива-тек», выступавшим в роли заимодавца, был заключен договор с компанией в Киргизии ООО «Смартлогистикгрупп». Со счета ООО «Сива-тек» было переведено 30 млн рублей в качестве займа на счет компании в Киргизии, которая для создания видимости добросовестной сделки перевела в качестве процентов по займу порядка 1 млн рублей. Следствие установило, что подписи на договоре займа фальшивые — они были изготовлены посредством монтажа в компьютерной программе.