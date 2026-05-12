Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае спасатели вытащили из реки тонущего рыбака

Лодку доставили в Хабаровск на буксире.

Источник: Хабаровский край сегодня

В пригороде Хабаровска спасатели вытащили из воды утопающего судоводителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники ГИМС патрулировали акваторию реки и в районе протоки Чумной стали очевидцами происшествия. Из-за сильного ветра на их глазах перевернулась резиновая лодка, в которой находился 37-летний хабаровчанин. Мужчина стал тонуть и ушел под воду с головой. Спасатели вытащили его из реки и на буксире доставили в его лодке в Хабаровск.

— Медицинская помощь ему не потребовалась, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее рыбак утонул в озере у села Гродеково в Хабаровском крае.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше