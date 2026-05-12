В Хабаровском крае спасатели вытащили из реки тонущего рыбака

Сотрудники ГИМС патрулировали акваторию реки и в районе протоки Чумной стали очевидцами происшествия. Из-за сильного ветра на их глазах перевернулась резиновая лодка, в которой находился 37-летний хабаровчанин. Мужчина стал тонуть и ушел под воду с головой. Спасатели вытащили его из реки и на буксире доставили в его лодке в Хабаровск.