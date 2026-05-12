Лётчик Романов оценил версию крушения «Боинга» из-за драки пилотов в кабине

Шокирующие подробности одной из самых загадочных авиакатастроф последнего десятилетия, крушения Boeing 737−800 в КНР в марте 2022 года, обнародовали в Daily Mail. Согласно расшифровкам бортовых самописцев, трагедия, унесшая жизни 132 человек, могла произойти из-за драки пилотов прямо в кабине экипажа.
Как объяснил aif.ru экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, подобные истории случаются крайне редко.
«Чтобы произошла драка в кабине пилотов, это очень трудно представить, потому что обычно ведется очень жесткий отбор, летчики должны быть очень выдержанными и стрессоустойчивыми. В этом должны тщательно разбираться следственные органы, они будут изучать, как у них последние дни проходили, может быть, кто-то с женой поругался, ещё что-то могло произойти. Бывает такое влияние. ИМенно подобных случаев не помню, были эпизоды с захватом судна, когда была борьба очень серьезная, и была история с немецким бортом, когда один пилот вышел, а второй закрылся в кабине и спикировал, “уронив” самолет», — сказал он.
Эксперт уточнил, что такие истории трудно предусмотреть, инструкций на случай такого инцидента нет.
Как пишут СМИ со ссылкой на источники, Boeing 737−800 авиакомпании China Eastern Airlines следовал по маршруту Куньмин — Гуанчжоу, когда неожиданно перешел в крутое пике. Судя по данным бортовых самописцев, борьба в кабине экипажа длилась около восемнадцати секунд непосредственно перед тем, как самолет на огромной скорости врезался в склон горы. Шумы и звуки на пленке эксперты идентифицировали как физическую схватку или ожесточенный спор между членами экипажа. Анализ показал, что действия пилотов были противоположны: один изо всех сил тянул штурвал на себя, пытаясь вывести лайнер из пикирования. Второй пилот, наоборот, целенаправленно толкал штурвал от себя, усугубляя наклон и направляя судно к земле.